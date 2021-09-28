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Чижов заявил, что Москва не ждет радикальных изменений в политике ФРГ по отношению к РФ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Москва не ждет радикальных поворотов в политике Германии по отношению к России по итогам парламентских выборов в этой стране. Об этом заявил во вторник постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия-24".

"У нас есть опыт работы с Германией и при социал-демократических правительствах, так что я не вижу перспективы, во-первых, каких-то радикальных поворотов в германской политике, в том числе в российском направлении, во-вторых, каких-то непреодолимых сложностей в диалоге Москвы с Берлином", - сказал он.

Теги
ГерманияРоссияЧижов, Владимир Алексеевич
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