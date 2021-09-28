Зюганов назвал "уголовным преступлением" блокирование приемной депутата КПРФ в Москве

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов охарактеризовал как "уголовное преступление" ситуацию с блокированием сотрудниками полиции в Москве общественной приемной первого вице-спикера Госдумы седьмого созыва от КПРФ Ивана Мельникова.

"Это приемная Мельникова, первого заместителя председателя Государственной думы, поэтому те, кто атаковал эту приемную, должны понимать, что они совершают уголовное преступление. Это совершенно недопустимо. Мы примем все необходимые меры", - заявил он журналистам во вторник.

Зюганов добавил, что на днях обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву в связи с нарушением прав кандидатов в депутаты и депутатов КПРФ в Москве. "Я обратился к министру внутренних дел, он обещал разобраться по каждому факту. Московских полицейских прошу успокоиться и не тревожить наших кандидатов в депутаты и депутатов, это грубое нарушение закона", - добавил лидер компартии.

Отвечая на вопрос, касается ли обращение к министру непосредственно ситуации с приемной Мельникова, Зюганов уточнил, что общался с ним до этого. "Я позвонил и сказал: ситуация в Москве складывается такая, надо разобраться. День назад это было", - добавил он.

О "блокировании" полицией общественной приемной первого зампреда ЦК КПРФ Ивана Мельникова ранее сообщил избранный депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов. Как уточнил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, депутат Думы седьмого созыва от КПРФ Юрий Синельщиков, в здании находятся юристы мосгоркома партии Мухамед Биджев и Николай Геращенко, которые занимаются подготовкой жалобы в суд на итоги дистанционного электронного голосования на выборах в Москве. По его словам, полицейские дежурят у двери приемной и "хотят побеседовать с Биджевым".

Комментарием полиции ТАСС пока не располагает.