Посол России пригласил министра нефти Ирана посетить Москву в середине октября

ТЕГЕРАН, 28 сентября. /ТАСС/. Посол России в Иране Леван Джагарян пригласил министра нефти Ирана Джавада Оуджи посетить Москву с 13 по 15 октября. Об этом сообщила во вторник пресс-служба посольств РФ.

"Джагарян встретился с Оуджи. Беседа прошла в дружественной обстановке. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, - говорится в сообщении. - Посол передал министру приглашение для участия в Российской энергетической неделе (13-15 октября 2021, Москва)".

Организаторами Российской энергетической недели являются Минэнерго, Фонд Росконгресс и правительство Москвы. Темами ключевых дискуссий мероприятия, которое пройдет в этом году в гибридном формате, станут климат и "зеленая" энергетика.