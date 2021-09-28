Вассерман считает, что его соперник из КПРФ проиграл из-за призывов игнорировать ДЭГ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман, избранный в Госдуму по Преображенскому одномандатному округу Москвы, считает, что его оппонент, представитель КПРФ Сергей Обухов проиграл ему на выборах из-за собственных призывов игнорировать дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Ранее Обухов заявил, что в 205-м одномандатном округе "электронные боты проголосовали за кандидата Вассермана, а живые избиратели - за КПРФ и Обухова". Члены КПРФ не признают результаты электронного голосования в Москве, в связи с чем готовятся подать иски с требованием отмены итогов выборов.

"Конкретно об этом иске я не слышал. Но я знаю, что коммунисты агитировали своих сторонников ни в коем случае не голосовать в цифре, а голосовать только живьем на бумаге. Совершенно естественным образом сторонники коммунистов действительно голосовали в основном на бумаге, те, кто против коммунистов, не обращали на этот призыв внимания и спокойно голосовали в цифре", - сказал Вассерман, который участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца. "Чему же Обухов теперь удивляется? Тому, что его сторонники послушались его призыва? Это его удивляет? Тогда хорошего же он мнения о своих сторонниках", - добавил Вассерман.

Обухов, несмотря на поражение в одномандатном округе, избрался в Госдуму по партийному списку КПРФ.

Выборы в Госдуму проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. 225 депутатов избирались по единому федеральному округу, еще 225 - по одномандатным округам.