Вассерман сообщил, что планирует попасть в комитет Госдумы по образованию и науке

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Публицист и телеведущий, самовыдвиженец Анатолий Вассерман, победивший на думских выборах в Преображенском одномандатном округе номер 205 в Москве, сообщил о намерении войти в комитет Госдумы по образованию и науке.

"Я постараюсь работать в комитете по образованию и науке", - сказал он ТАСС во вторник.

Также Вассерман заявил, что подготовил несколько предложений по поправкам в законы. "В частности, предлагаю вывести образование и здравоохранение из категории "сфера услуг". Предлагаю явным образом указать, что цель образования - это формирование целостной картины мира, цель здравоохранения - именно охрана здоровья, а не заработок на здоровье", - добавил он.

В соответствии с итогами выборов "Единая Россия" получила в Госдуме восьмого созыва 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. Кроме того, в Госдуму прошли по одному представителю от "Родины" (Алексей Журавлев), Партии роста (Оксана Дмитриева), "Гражданской платформы" (Рифат Шайхутдинов) и пять самовыдвиженцев: Владислав Резник, Леонид Бабашов, Олег Леонов, Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман.