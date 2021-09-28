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Генпрокурор России посетит с рабочим визитом Узбекистан и Таджикистан

Игорь Краснов проведет переговоры с генеральным прокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым, также планируются встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и генпрокурором Юсуфом Рахмоном

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов отправится с рабочими визитами в Узбекистан и Таджикистан. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе российского надзорного ведомства.

"Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 29 сентября по приглашению узбекской стороны посетит Ташкент с рабочим визитом, где проведет переговоры с генеральным прокурором Республики Узбекистан Нигматиллой Юлдашевым", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

30 сентября глава российского надзорного ведомства по приглашению таджикской стороны посетит с рабочим визитом Душанбе. В рамках визита планируются встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с генпрокурором Юсуфом Рахмоном.

Теги
ТаджикистанУзбекистанРоссияКраснов, Игорь Викторович
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