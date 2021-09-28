Путин и Эрдоган проведут первые с начала пандемии очные переговоры в Сочи

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который посетит Сочи с однодневным рабочим визитом. Пандемия внесла свои коррективы в носившие регулярный характер контакты лидеров двух стран. С начала 2019 года по март 2020 года Путин и Эрдоган провели десять встреч. Эти переговоры станут первыми после длительного перерыва.

Несмотря на эту паузу, контакты президентов никогда не прерывались. Они регулярно обмениваются мнениями по телефону, а в марте 2021 года приняли участие в торжественной онлайн-церемонии по случаю начала сооружения энергоблока №3 атомной электростанции "Аккую" в провинции Мерси.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Эрдоган на переговорах планируют обсудить торгово-экономическое партнерство, ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.

В свою очередь Эрдоган отмечал, что у него имеются "серьезные ожидания" от переговоров с Путиным по Сирии. По его словам, Анкара стремится вывести отношения с Москвой на качественно новый уровень и довести товарооборот до $100 млрд.

Фронт работы

К нынешней встрече на высшем уровне стороны подошли с солидным багажом накопившихся вопросов. Уже традиционный трек взаимодействия Анкары и Москвы по урегулированию ситуации в Сирии требует предметного рассмотрения, в частности по вопросу специальной договоренности сторон о противодействии Турции террористическим группировкам в Идлибской зоне деэскалации. Эту тему в качестве одной из ключевых в повестке переговоров лидеров анонсировал глава российского дипведомства Сергей Лавров на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Будет предметно рассматриваться вопрос, как это обязательство выполняется. Выполняется оно медленно, это очевидно", - подчеркнул министр.

Президент Турции также возложил на предстоящую встречу большие надежды по конструктивной проработке сирийского вопроса. "Обсудим не только Идлиб, но и ситуацию в Сирии в целом: к чему мы пришли и как двигаться дальше. Мы также примем важные решения относительно наших двусторонних отношений", - заявил Эрдоган турецким журналистам в ходе визита в США.

Как ранее отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главы государств не обойдут вниманием и сферы непосредственно российско-турецкого диалога, где накопилось "много общих дел в плане двусторонних отношений, работы над совместными проектами в области экономики, торгово-экономических отношений". "В этом заинтересованы компании двух стран. Поэтому президенты всегда это обсуждают", - указал представитель Кремля.

Один из наиболее чувствительных вопросов экономического взаимодействия сторон - приобретение Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Накануне визита в Сочи Эрдоган сообщил журналистам, что не приемлет внешнего давления в этом вопросе и намерен и впредь закупать соответствующие системы обороны у Москвы. Вероятно, эту тему лидеры также не оставят без внимания.

Важный контекст предстоящей встречи формируют и прошедшие в России парламентские выборы. По завершении электоральной кампании МИД Турции отказался признавать итоги голосования в Крыму, поскольку Анкара считает незаконным присоединение полуострова к России. "Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем", - подчеркнул турецкий лидер, выступая на общеполитической дискуссии 76-й сессии ГА ООН.

В Кремле указали, что такое заявление президента Турции оставило несколько "неприятный след". "Но тем не менее это никоим образом не рушит перспективы проведения успешного, содержательного и конструктивного рабочего визита президента Эрдогана в Россию", - резюмировал Песков.

Серьезные ожидания

Ситуация в Сирии, как ожидается, займет первостепенное место на переговорах. Эрдоган, утверждая, что сирийские войска представляют угрозу для Анкары, также заявлял, что Турция ожидает от России других подходов в Сирии.

На северо-западе арабской республики в 2017 году была создана зона деэскалации, куда были вывезены боевики, отказавшиеся сложить оружие после проведенных правительственной армией операций в Восточной Гуте под Дамаском и южных областях страны. С 6 марта прошлого года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых Россией и Турцией. Тем не менее оппозиционные формирования, воюющие на стороне Турции, и террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) регулярно нарушают перемирие, обстреливая позиции сирийской армии и мирные населенные пункты. По итогам прошлой встречи президентов в Москве, когда Путин и Эрдоган обсуждали пути выхода из идлибского кризиса, был принят дополнительный протокол к Сочинскому меморандуму 2018 года.

Россия и Турция отмечают актуальность задач совместной борьбы с терроризмом. Кроме того, обе страны играют особую роль в процессе содействия политическому урегулированию в арабской республике. Москва, Анкара и Тегеран входят в состав астанинской "тройки" по сирийскому мирному урегулированию. В июле 2020 года лидеры трех стран в формате видеоконференции обсудили ситуацию в арабской республике.

Ситуация в Афганистане

Одной из тем переговоров станет ситуация в Афганистане, где в середине августа, после вывода иностранных войск, установило власть запрещенное в РФ движение "Талибан". Несмотря на то что ни одна страна пока официально не признала талибов, Россия и Турция входят в узкий круг государств, регулярно поддерживающих контакты с движением.

Путин, выступая на совместной встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отмечал заинтересованность региона в том, чтобы Афганистан "состоялся как независимое, нейтральное, единое и демократическое государство, свободное от терроризма, войны, наркотиков, живущее в мире и согласии со своими соседями".

В то же время Москва и Анкара отмечают, что сформированный талибами кабинет министров не является инклюзивным. В частности, Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН указал на то, что новое правительство "не отражает всей палитры афганского общества".

Эрдоган же указывал, что Анкара готова помогать Кабулу, в частности, в вопросе функционирования столичного аэропорта, однако ждет от талибов формирования более инклюзивного правительства. Если это будет сделано, то, по словам турецкого лидера, от Турции можно будет ожидать конкретных шагов в сотрудничестве с Афганистаном.

Мнение экспертов

По мнению главы Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, на встрече могут быть затронуты вопросы турецкого военно-технического сотрудничества с Украиной, в частности поставки беспилотников, которые могут быть использованы в Донбассе. Что касается последних заявлений Эрдогана о Крыме накануне его визита в Россию, то "раздражение может вызвать лишь та настойчивость, с которой Эрдоган эту позицию повторяет раз за разом", отмечает специалист.

По словам Кортунова, Россия озабочена выполнением Турцией обязательств по дерадикализации Идлиба, поскольку боевики "фактически контролируют территорию этой провинции". С турецкой же стороны, указал он, есть опасения касаемо возможного возобновления наступления президента Сирии Башара Асада на территорию Идлиба при поддержке России. Кортунов считает, что прорывных решений от встречи ожидать не стоит, а сам разговор лидеров двух стран будет непростым. "Будет уже серьезным достижением, если нам удастся договориться о каком-то будущем этого региона, чтобы не вести дело к фактическому разделу Сирии. Если такие опасения будут развеяны на этой встрече, это станет большим достижением", - указал эксперт.

Директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов обратил внимание на то, что с учетом эскалации обстановки в Идлибе и расхождений в интересах ожидать полномасштабного решения идлибской проблемы от переговоров не стоит. "Стороны должны найти новый способ установить баланс интересов. Может быть, на другой конфигурации, чем это было раньше в вопросах, кто и что контролирует. Но я сомневаюсь, что сейчас удастся что-то решить, это просто невозможно", - подчеркнул собеседник агентства.

Опрошенные ТАСС эксперты ожидают широкую повестку предстоящих переговоров, но сходятся во мнении, что тема деэскалации в Идлибе станет ключевой на встрече лидеров двух стран. Стороны, как считают аналитики, могут обсудить условия дипломатического признания правительства "Талибана", а также совместные усилия в борьбе с террористической угрозой в Афганистане.