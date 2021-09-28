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Председателем Самарской губернской думы вновь избрали Геннадия Котельникова

За него проголосовало большинство депутатов

САМАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Депутаты Самарской губернской думы седьмого созыва избрали во вторник на первом заседании председателем регионального парламента Геннадия Котельникова, который будет занимать пост спикера второй созыв подряд, сообщили на сайте думы.

"28 сентября на первом заседании Самарской губернской думы седьмого созыва большинством голосов на пост спикера избрали Геннадия Котельникова", - говорится в сообщении.

Котельников во вступительной речи сказал, что парламент будет поддерживать реализацию стратегии опережающего социально-экономического развития Самарской области, которую ранее выдвинул губернатор Дмитрий Азаров. "Считаю, что ее реализация должна стать главным приоритетом работы законодательного органа власти", - приводятся в сообщении слова спикера.

Котельников - академик РАН, заслуженный деятель науки России, президент и почетный ректор Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ). В Самарскую губернскую думу Геннадий Котельников избирался трижды, в 2018 года после смерти Виктора Сазонова был единогласно избран председателем областного парламента. После своего избрания оставил пост ректора СамГМУ.

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