Небензя заявил, что РФ выступает за скорейший перезапуск межсирийских переговоров в Женеве

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Россия ратует за скорейший перезапуск прямых межсирийских переговоров в Швейцарии, но выступает против навязывания искусственных сроков. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Рассчитываем на скорейший перезапуск прямого межсирийского диалога в Женеве. Крайне важно, чтобы данный процесс оставался ведомым и осуществляемым самими сирийцами без вмешательства извне и без навязывания искусственных сроков, при нейтральном посредничестве ООН", - сказал он.

Небензя сообщил, что террористы за прошедший месяц свыше 760 раз обстреливали позиции правительственных сил в провинции Идлиб.

"Ситуация на земле в Сирии остается сложной. Вместе с тем в начале сентября сирийской армии при поддержке российских военных специалистов удалось мирным путем урегулировать ситуацию в провинции Дераа, в частности вокруг пригорода Дераа-эль-Балад, где с конца мая отмечалась серьезная эскалация напряженности, - сказал он. - <...> Нестабильностью на юге пытаются воспользоваться террористы в Идлибе. Только за прошедший месяц было зафиксировано свыше 760 обстрелов позиций правительственных войск, в результате которых несколько десятков сирийских военнослужащих были ранены".

Россия настоятельно призывает прекратить политизацию гуманитарной ситуации в Сирии, заявил Небензя.