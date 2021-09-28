{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Действующий глава администрации Ростова-на-Дону претендует на второй срок

Алексей Логвиненко добавил, что в ноябре в администрации планируют защитить программу развития города до 2035 года в московской школе управления "Сколково"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сентября. /ТАСС/. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подал документы на участие в конкурсе на замещение должности главы администрации.

"Мой контракт истекает в октябре. По итогам конкурсного отбора я был назначен на ответственный пост два года назад. За это время многое удалось реализовать, однако часть из задуманного еще предстоит сделать. Считаю важным завершить начатое и воплотить в жизнь новые идеи", - написал Логвиненко во вторник в Instagram.

Глава администрации Ростова-на-Дону добавил, что в ноябре в администрации планируют защитить программу развития города до 2035 года в московской школе управления "Сколково".

Теги
РоссияРостовская область
Кризис в Сирии
Небензя заявил, что РФ выступает за скорейший перезапуск межсирийских переговоров в Женеве
Постпред РФ при ООН сообщил, что террористы за прошедший месяц свыше 760 раз обстреливали позиции правительственных сил в провинции Идлиб
Читать полностью