Действующий глава администрации Ростова-на-Дону претендует на второй срок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сентября. /ТАСС/. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подал документы на участие в конкурсе на замещение должности главы администрации.

"Мой контракт истекает в октябре. По итогам конкурсного отбора я был назначен на ответственный пост два года назад. За это время многое удалось реализовать, однако часть из задуманного еще предстоит сделать. Считаю важным завершить начатое и воплотить в жизнь новые идеи", - написал Логвиненко во вторник в Instagram.

Глава администрации Ростова-на-Дону добавил, что в ноябре в администрации планируют защитить программу развития города до 2035 года в московской школе управления "Сколково".