{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова прокомментировала закрытие немецкого канала RT в YouTube

Официальный представитель МИД РФ заявила, что ведомство готовит комментарий, который "особенно понравится немецким журналистам"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России готовит комментарий по поводу закрытия немецкого канала RT на видеохостинге YouTube, который "особенно понравится немецким журналистам". Об этом во вторник написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На эту тему

Захарова обратила внимание на дискуссию на телеканале "Дожде", признанном иноагентом, относительно закрытия канала RT на немецком языке на YouTube, в ходе которой обсуждалось это решение видеохостинга. Дипломат констатировала, что для закрытия ни YouTube, ни другим западным интернет-платформам не требуется формальный повод и предположила, что участники дискуссии на это понимают, но намеренно разыгрывают диалог, чтобы ввести аудиторию в заблуждение.

"Как это [закрытие без повода] произошло сегодня с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube, - написала Захарова. - Готовим комментарий на этот счет. Он понравится всем, особенно немецким журналистам".

Во вторник видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления.

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
Комитет по соцполитике в Госдуме может уйти в ведение "Единой России"
Источник сообщил, что депутаты фракции КПРФ могут сохранить председательство в комитетах по делам СНГ и по вопросам семьи, женщин и детей, а представители фракции "Новые люди", скорее всего, возглавят комитет, который будет заниматься вопросами предпринимательства
Комитет по соцполитике в Госдуме может уйти в ведение "Единой России"
Читать полностью