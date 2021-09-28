Захарова прокомментировала закрытие немецкого канала RT в YouTube

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России готовит комментарий по поводу закрытия немецкого канала RT на видеохостинге YouTube, который "особенно понравится немецким журналистам". Об этом во вторник написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова обратила внимание на дискуссию на телеканале "Дожде", признанном иноагентом, относительно закрытия канала RT на немецком языке на YouTube, в ходе которой обсуждалось это решение видеохостинга. Дипломат констатировала, что для закрытия ни YouTube, ни другим западным интернет-платформам не требуется формальный повод и предположила, что участники дискуссии на это понимают, но намеренно разыгрывают диалог, чтобы ввести аудиторию в заблуждение.

"Как это [закрытие без повода] произошло сегодня с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube, - написала Захарова. - Готовим комментарий на этот счет. Он понравится всем, особенно немецким журналистам".

Во вторник видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления.