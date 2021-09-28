Главой фракции единороссов в заксобрании Петербурга избрали Павла Крупника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Фракцию "Единая Россия" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга седьмого созыва возглавит Павел Крупник. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

"Руководителем фракции "Единая Россия" в петербургском парламенте избран Павел Крупник", - рассказали в пресс-службе по итогам заседания президиума регионального политсовета петербургского отделения партии.

Кроме того, отмечается, что региональный президиум предложил кандидатуру Александра Бельского для выдвижения на должность председателя петербургского парламента нового созыва. Также на заседании было решено внести для рассмотрения президиуму Генсовета партии предложение по кандидатуре Андрея Кутепова для наделения полномочиями сенатора РФ - представителя от заксобрания Санкт-Петербурга для внесения в городской парламент.

"Хочу вас поздравить с тем, что избиратели Санкт-Петербурга доверили вам представлять их интересы в петербургском парламенте в ближайшие 5 лет. Это большая ответственность. Мы шли на эти выборы не за мандатами, а ради того, чтобы в городе менялась ситуация, чтобы город развивался. И самое главное, чтобы народная программа, которую мы формировали вместе с людьми, была выполнена", - привели в пресс-службе слова секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака.

По итогам выборов депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва мандаты в городском парламенте распределены следующим образом: у "Единой России" - 29, у КПРФ - семь, у партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - пять, у "Новых людей" - три, у ЛДПР - три, у "Яблока" - два, еще один - у самовыдвиженца. Первое заседание состоится 29 сентября.