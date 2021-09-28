МИД РФ предложит ответные меры против YouTube и немецких СМИ в России

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Немецкоязычные проекты холдинга RT подверглись беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга YouTube при потворстве или по инициативе властей Германии. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД РФ.

"Немецкоязычные проекты российского медиахолдинга РТ подверглись акту беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга YouTube, совершенному при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны. Удалены без права на восстановление аккаунты двух медиаоператоров группы РТ - RT DE и Der Fehlende Part. Попытки интернет-гиганта увязать такие вопиющие действия с некими абстрактными "нарушениями внутренних правил сообщества" в качестве обоснования этого очевидного проявления цензуры и подавления свободы выражения мнений рассматриваться не могут и не будут", - говорится в документе российского дипведомства.

МИД обратится к компетентным ведомствам РФ с предложением ответных мер против YouTube и немецких СМИ в России.

В МИД РФ заявили о необходимости ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в РФ после блокировки проектов RT на YouTube.

Также в ведомстве сообщили, что немецкоязычные проекты российского холдинга RT были заблокированы на YouTube в попытке заглушить неудобные для германской элиты источники информации. "Цель агрессии в отношении проектов российского медиахолдинга очевидна - заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации, - говорится в тексте. - Таким образом, в угоду конъюнктурным интересам, возобладавшим над провозглашенными либеральными "нормами и ценностями", американская интернет-платформа и немецкие власти своими действиями привели к тому, что 700-тысячная немецкоязычная аудитория, подписавшаяся на упомянутые интернет-каналы, в одночасье лишилась выбранного ею источника информации".