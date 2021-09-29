В Санкт-Петербурге пройдет первое заседание заксобрания нового созыва

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Первое заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва состоится 29 сентября в Мариинском дворце. В канун события избранным по итогам выборов депутатам торжественно вручили удостоверения в зале Ротонда.

"В соответствии со статьей 29 Устава Санкт-Петербурга 29 сентября состоится первое заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва. Согласно закону заседание откроет старейший депутат петербургского парламента", - сообщили журналистам в пресс-службе Законодательного собрания. Заседание вплоть до ожидаемого избрания депутатами нового спикера будет вести депутат от КПРФ Борис Зверев.

Выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Петербургский парламент избирается сроком на пять лет, в его состав входят 50 депутатов, из которых 25 избирались по партийным спискам и еще 25 - по одномандатным округам.

В соответствии с результатами голосования, утвержденными решениями Санкт-Петербургской избирательной комиссии, в городской парламент прошли представители шести партий, а также один самовыдвиженец. Депутатские мандаты распределились следующим образом: у "Единой России" - 29, у КПРФ - семь, у партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - пять, у "Новых людей" - три, у ЛДПР - три, у "Яблока" - два. В новый состав заксобрания не вошли представители от выдвигавших списки кандидатов "Партии роста" и "Российской партии свободы и справедливости", не сумевших преодолеть на выборах 5%-ный барьер.

"[Избирательная кампания 2021 года] была сложной, интересной и конкурентной", - отметила на церемонии вручения удостоверений избранным депутатам председатель горизбиркома Наталья Чечина. Она напомнила, что в выборах в петербургское заксобрание принимали участие восемь политических партий и более 600 кандидатов в депутаты. "Сегодня мы можем сказать, что результаты [голосования] легитимны, и городской парламент Санкт-Петербурга работает легитимно", - сказала Чечина. Она также поблагодарила всех работников избирательной системы Санкт-Петербурга за работу по организации и проведению выборов.