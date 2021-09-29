Россия призывает не допустить дестабилизации в Сомали на фоне подготовки к выборам

ООН, 29 сентября. /ТАСС/. Россия считает важным не допустить деградации ситуации в Сомали на фоне подготовки к национальным выборам. Об этом заявила во вторник заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева, выступая на заседании Совета Безопасности.

Дипломат отметила, что для реализации взятого сомалийцами на себя обязательства по 30-процентной квоте женщин в будущем парламенте необходимо дать время и создать благоприятные условия - политические, социально-экономические и в области безопасности. "В Совете Безопасности мы должны руководствоваться политическими реалиями в стране и правильным образом расставлять приоритеты, - сказала Евстигнеева. - Исходим из того, что Совет Безопасности уже направил все необходимые сигналы в своем заявлении для прессы от 18 сентября".

Заместитель постпреда РФ напомнила, что сейчас главной задачей сомалийцев является завершение национальных выборов. "К сожалению, на фоне дестабилизации внутриполитической ситуации федеральные власти вынуждены были в очередной раз перенести ранее согласованные сроки, - продолжила она. - Теперь завершение избирательного процесса следует ожидать не раньше конца ноября".

"Кроме того, важно не допустить дальнейшей деградации и без того угрожающей обстановки с безопасностью", - подчеркнула Евстигнеева, обратив внимание на террористические атаки группировки "Аш-Шабаб". Российская сторона ожидает от генсекретаря ООН, Африканского союза (АС) и Сомали предложений по параметрам дальнейшего присутствия миротворческой миссии АС, как того требует резолюция СБ ООН 2568, отметила дипломат.

Заместитель постпреда РФ констатировала, что гуманитарное положение в Сомали остается сложным. "По последним данным, число нуждающихся в продовольственной и социальной помощи достигло почти 6 млн человек. При этом около 4 млн находятся в зоне особого риска. Растет число беженцев и внутренне перемещенных лиц", - сказала Евстигнеева.