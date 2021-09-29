Патрушев: свыше 900 кибератак на систему ДЭГ было зафиксировано во время выборов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Свыше 900 кибератак, направленных на нарушение функционирования системы дистанционного электронного голосования и на внедрение вредоносных программ, было зафиксировано во время выборов в Госдуму 17-19 сентября, в некоторых случаях в провокационных целях подменялся адрес источника атаки, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Только в период проведения выборной кампании с 17 по 19 сентября текущего года выявлено более 900 комплексных компьютерных атак, направленных на нарушение функционирования системы дистанционного электронного голосования и на внедрение вредоносного программного обеспечения. Ряд таких атак носил провокационный характер, с использованием подмены адреса источника атаки", - сообщил секретарь Совбеза в среду в Южно-Сахалинске на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе.

Он напомнил, что в утвержденной в июле президентом России новой стратегии национальной безопасности РФ развитие безопасного информационного пространства, защита российского общества от деструктивного информационно-психологического воздействия дополнительно включены в число национальных интересов и стратегических национальных приоритетов.

"Это связано с существенным ухудшением за последние годы обстановки в информационном пространстве, прежде всего в связи с возросшим внешним вмешательством во внутренние дела нашего государства", - подчеркнул Патрушев.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что во время проведения трехдневных выборов на серверы ЦИК было совершено огромное количество атак. По данным министерства цифрового развития, приблизительно половина из них происходила из США. Как сообщала председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, комиссия в ходе выборов в Госдуму столкнулась с беспрецедентными кибератаками на ресурсы ЦИК, затруднившими ее работу.