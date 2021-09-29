Депутаты парламента ЕАО переизбрали Владимира Джабарова представителем в Совете Федерации

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Еврейской автономной области (ЕАО) переизбрали Владимира Джабарова представителем региона в Совете Федерации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного парламента.

"Владимира Джабарова переизбрали, и он досрочно прекратил полномочия в качестве депутата Законодательного собрания [ЕАО] VII созыва. Его мандат будет передан другому кандидату от "Единой России", - сказали в пресс-службе.

Джабаров представлял ЕАО в Совете Федерации с 2009 года, затем дважды, после переизбрания в законодательный орган ЕАО в 2011 и 2016 годах, вновь наделялся полномочиями сенатора депутатами областного парламента. До переизбрания в Заксобрание ЕАО VI созыва занимал должность первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам, возглавлял Временную комиссию Совета Федерации по мониторингу ситуации на Украине.

До этого он 27 лет отработал в центральном аппарате Федеральной службы безопасности (ФСБ). Воинское звание - генерал-майор. Имеет почетное звание "Заслуженный сотрудник органов безопасности Российской Федерации".