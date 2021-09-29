Губернатор Иркутской области Кобзев откажется от мандата депутата Госдумы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев намерен отказаться от мандата депутата Государственной думы, который он получил по итогам выборов. Об этом глава региона сообщил в среду ТАСС.

"Я человек системы, жители региона мне оказали доверие. В Иркутской области много инвестиционных проектов, которые нужно реализовывать, я точно не хочу уходить от этого, а точно хочу довести их до логического завершения. Я должен это доверие оправдать. Конечно [откажусь от мандата]", - сказал собеседник агентства.

Кобзев, избранный губернатором в сентябре 2020 года, возглавлял список "Единой России" в Иркутской области на выборах в Госдуму. За губернатором по списку шли детский хирург Юрий Козлов, заместитель председателя заксобрания региона Кузьма Алдаров, специалист финансового рынка и победительница конкурса "Лидеры России" Мария Василькова, директор института химии им. Фаворского СО РАН Андрей Иванов и депутат заксобрания области Наталья Дикусарова.

На прошедших выборах в Госдуму "Единая Россия" в Иркутской области получила 35,53% голосов. КПРФ - 27,81%, партия "Новые люди" - 9,81%, ЛДПР - 8,58%, партия "Справедливая Россия - За правду" - 6,67%. В трех из четырех одномандатных округов победили кандидаты от "Единой России", в одном округе лидировал представитель КПРФ.