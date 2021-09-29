Бывшего главу ГУ МЧС по ЕАО Романа Бойко избрали председателем регионального парламента

ТАСС, 29 сентября. Роман Бойко, который с 2016 года занимал пост начальника ГУ МЧС России по Еврейской автономной области, стал председателем регионального заксобрания. Об этом сообщается на сайте областного парламента.

"Председатель Законодательного собрания ЕАО - Бойко Роман Степанович", - говорится в сообщении.

Бойко родился в Республике Кыргызстан в 1977 году. За период службы в МЧС России его наградили 12 ведомственными медалями и знаками отличия, в 2014 году - государственной наградой - медалью "За спасение погибавших". С июня 2016 года он занимал должность начальника Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области.

На выборах в региональный парламент, которые прошли в Еврейской автономной области 17-19 сентября, явка составила 62,38%, в Госдуму - 63,44%. На 19 мандатов депутатов парламента области претендовали 167 человек, из которых 33 - в девяти одномандатных округах. По итогам голосования представители "Единой России" победили во всех девяти одномандатных округах, еще пять мандатов - результат голосования по партийным спискам (51,86%). Два мандата у КПРФ (19,04% голосов), по одному - у ЛДПР (9,28%), Партии прямой демократии (5,93%) и партии "Справедливая Россия - За правду" (5,5%). Партии "Коммунисты России" и "Родина" набрали меньше 3% голосов и в состав Заксобрания не прошли.