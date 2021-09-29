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Патрушев потребовал активизировать внедрение российского ПО в органах власти

По его словам секретаря Совета безопасности РФ, важно усилить защиту информации в органах государственной власти и местного самоуправления

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Работа по развитию отечественной электронной компонентной базы и внедрению российского программного обеспечения, в том числе в органах власти на местах, нужно активизировать, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Медленно снижается зависимость отечественной IT-отрасли от импортных комплектующих и программного обеспечения", - сказал Патрушев в среду в Южно-Сахалинске на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе. Этому способствует систематическое нарушение установленных сроков и показателей по импортозамещению, отметил он.

"Выявляются случаи невыполнения региональными и местными органами власти и подведомственными им организациями требований по применению российских цифровых технологий", - добавил Патрушев.

По его словам, в этих условиях важно усилить защиту информации в органах государственной власти и местного самоуправления, а также "активизировать работу по развитию отечественной электронной компонентной базы и внедрению отечественного программного обеспечения".

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
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