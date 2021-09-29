Патрушев: в РФ нужно сформировать безопасную среду для оборота информации в интернете

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Безопасную среду для оборота достоверной информации в интернете необходимо сформировать в России, эта мера поможет противостоять угрозам деструктивного воздействия многих ресурсов на сознание людей, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Серьезной угрозой является распространение в сети "Интернет" националистической идеологии, разжигание национальной розни, сепаратизма. Многочисленные сайты и социальные сети активно используются для манипулирования сознанием людей, разрушения базовых российских моральных и культурных норм, религиозных устоев, семейных традиций, склонения подростков к суицидальному поведению, вовлечения их в криминальную субкультуру", - сказал Патрушев в среду в Южно-Сахалинске на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе.

По его словам, в связи с этим надо больше внимания уделять профилактике распространения экстремистской идеологии в сети, обеспечить активное использование информационных технологий в интересах сохранения культурных, исторических и духовно-нравственных ценностей народов России. "Необходимо сформировать безопасную среду оборота достоверной информации. Для этого следует активизировать создание российской устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи данных, развивать сеть отечественного телерадиовещания", - подчеркнул Патрушев.