Правительство Тувы отправили в отставку

ТАСС, 29 сентября. Правительство Тувы отправлено в отставку после вступления в должность нового главы республики Владислава Ховалыга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы республики

"Глава Тувы отправил правительство республики в отставку. <…> Решение принято в соответствии со статьей 22 закона "О правительстве Республики Тыва". По этой статье правительство республики слагает свои полномочия перед вновь избранным главой", - сообщили в пресс-службе.

Члены правительства будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства. "Формирование нового правительства не просто прописанная законом процедура, а важнейший шаг, от которого зависит, как дальше пойдет работа", - приводят в пресс-службе слова Владислава Ховалыга. Он добавил, что хорошая команда - это "большая редкость", и поэтому "является конкурентным преимуществом".

Предыдущая отставка правительства республики произошла после того, как президент России Владимир Путин 7 апреля принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Ховалыга. Выборы главы Тувы прошли 17-19 сентября. Избирком утвердил официальные результаты, за Ховалыга отдали голоса 86,81%.