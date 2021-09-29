МИД России: механизмы Совета Европы используют для вмешательства во внутренние дела стран

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Совет Европы за 25 лет членства России менялся не в лучшую сторону, механизмы организации используются для вмешательства во внутренние дела государств. Об этом заявил в среду директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Ринат Аляутдинов.

"За эти годы мы видели, как страсбургская организация (Совет Европы - прим. ТАСС) менялась, причем не в лучшую сторону. Видим, как отраслевое сотрудничество в различных областях, в том числе социальной, подменяется сугубо правочеловеческой повесткой, как страсбургские механизмы используются для вмешательства в суверенные дела государств", - сказал он, выступая на круглом столе, посвященном 25-летию членства России в Совете Европы.

По словам представителя МИД РФ, с помощью организации "неприкрыто навязывается неолиберальная идеология", которую разделяют далеко не все члены Совета Европы. "Проводится политика стандартизации неконсенсусных документов и принуждения государств присоединяться к ним. И, наконец, размывается межгосударственный характер Совета Европы, когда различные неправительственные организации или эксперты считают вправе диктовать нам решения", - отметил Аляутдинов.

"Хотелось бы, чтобы система Европейской социальной хартии не скатывалась на этот путь. Социальная сфера, особенно в нынешнем эпидемиологическом контексте, не должна становиться источником новой напряженности <...>. Нужно разрабатывать такие механизмы и инструменты, которые могут быть использованы всеми странами и не вступают в противоречие с их национальным законодательством", - заключил он.