МИД России назвал контрпродуктивными попытки Совета Европы поставить страны под контроль

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Попытки Совета Европы навязать странам обязательства и поставить их под контроль будут контрпродуктивными и подорвут перспективы сотрудничества в социальной сфере. Об этом заявил в среду директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Ринат Аляутдинов на круглом столе, посвященном 60-летию Европейской социальной хартии и 25-летию России в Совете Европы.

"Ратуя за социальный разворот Совета Европы, считаем, что нужно учитывать экономические и бюджетные возможности государств, а в особенности их законодательства. Попытки навязать заведомо невыполнимые обязательства, поставить всех под жесткий контроль будут контрпродуктивными. Они только подорвут перспективы многостороннего взаимодействия на этом направлении", - сказал он.

Как отметил Аляутдинов, необходимо придерживаться принципа адаптивности Европейской социальной хартии, так как попытки навязать странам все больше новых обязательств лишь усилят противоречия. "Что касается защиты социальных прав, то ситуация в Совете Европы, как вы знаете, складывается далеко не однозначно. Нарастают противоречия между государствами, неготовыми брать на себя новые обязательства по социальной хартии, и линией Европейского комитета по социальным правам, - добавил он. - Одно из главных достоинств хартии - ее адаптивный характер, то есть право государств самим выбирать те ее положения, к которым они готовы присоединиться. Попытки свести на нет эти преимущества хартии, навязать государствам как можно больше обязательств ни к чему хорошему не приведут".

"Не согласимся и с предложением сделать обязательной для всех государств процедуру коллективных жалоб. Претензии Европейского комитета по социальным правам на то, чтобы превратиться в своего рода социальный европейский суд по правам человека, произвольно интерпретирующий хартию, тоже вряд ли встретит наше понимание", - подчеркнул дипломат.