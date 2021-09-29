Россия направила вопросы США в связи с созданием альянса с Австралией и Великобританией

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Россия поставила целый ряд вопросов в связи с созданием альянса AUKUS, уже передала эти вопросы США и задаст их коллегам из Австралии и Великобритании. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы имеем целый ряд вопросов в связи с созданием AUKUS, которые уже передали американской стороне. Мы их зададим австралийским коллегам, [находимся] в процессе их озвучивания британским коллегам", - сказал замминистра.

Тема AUKUS не входит в повестку консультаций по безопасности РФ и США в Женеве и останется на заднем плане в ходе переговоров, указал Рябков.

"Тема AUKUS будет на заднем плане, она не входит в повестку дня. Но AUKUS как таковой, несомненно, напоминает нам о том, насколько легко, непринужденно наши американские коллеги относятся к тем режимам в сфере нераспространения, о приверженности которым они всегда заявляют и которым призывают других твердо следовать", - сказал замминистра, отвечая на вопрос ТАСС.