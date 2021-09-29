Глава Хабаровского края сохранил за собой председательство в правительстве

ХАБАРОВСК, 29 сентября. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сохранил за собой председательство в региональном правительстве. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно уставу, губернатор наделен полномочиями председателя правительства региона.

"Председательство в правительстве Хабаровского края оставляю за собой. Количество моих заместителей в новой структуре власти будет сокращено на одну единицу с девяти до восьми", - написал Дегтярев.

Он уточнил, что первым вице-губернатором, главой администрации губернатора и правительства Хабаровского края назначен Александр Никитин, первым заместителем председателя правительства края - Мария Авилова.

Перед назначением Законодательная дума Хабаровского края согласовала кандидатуры двух первых заместителей и изменения в устав края.

Дегтярева избрали губернатором на выборах, прошедших в регионе 17, 18 и 19 сентября. За него проголосовало 56,77% избирателей. Он вступил в должность 24 сентября.