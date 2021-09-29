Экс-глава Саранска Петр Тултаев избран сенатором от Мордовии

ТАСС, 29 сентября. Депутаты Государственного собрания Мордовии седьмого созыва на первой сессии избрали своим представителем в Совете Федерации Петра Тултаева, занимавшего до 24 сентября должность главы городского округа Саранск, сообщил председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин.

"Большинством голосов представителем в Совете Федерации от Госсобрания [избран] Тултаев Петр Николаевич. Решение принято", - сказал Чибиркин, уточнив, что за кандидатуру Тултаева проголосовали 43 депутата, против - три. В бюллетени для тайного голосования, помимо кандидатуры Петра Тултаева, была внесена кандидатура Дмитрия Кузякина (КПРФ), однако против него проголосовали 39 депутатов.

Тултаев был избран на должность главы городского округа Саранск 1 ноября 2016 года, до этого с 2012 года был главой администрации Саранска, ранее занимал должность министра культуры Мордовии. Совет депутатов Саранска 24 сентября этого года принял отставку Тултаева в связи с избранием его депутатом Государственного собрания Мордовии.