Состав Заксобрания Петербурга обновился больше чем наполовину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Состав нового парламента Санкт-Петербурга обновился больше чем наполовину. В нем представлено шесть политических партий, что отражает стремление петербургского общества к развитию, сообщил в среду на первом заседании заксобрания нового созыва губернатор Александр Беглов.

"Петербург всегда славился широтой политического спектра, разнообразием партийных предпочтений, острой, конкурентной программой. В ближайшие пять лет в городском парламенте будут работать представители шести политических партий: "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, партии "Новые люди", ЛДПР, партии "Яблоко". <…> Состав законодательного собрания обновился больше чем наполовину. <…> Ваше избрание отражает стремление петербургского общества к развитию", - сказал Беглов.

По словам губернатора, депутатам в ближайшее время предстоит принять "два исключительно важных законопроекта" - о корректировке бюджета Петербурга на 2021 год и о бюджете на 2022 и два последующих года. "Мы <…> продолжим строить Петербург комфортным, умным, социальным и открытым. Добьемся, что в 2024 году наш город будет зарабатывать 1 трлн рублей". Среди приоритетных проектов, которые предстоит реализовывать в предстоящие годы, Беглов назвал широтную магистраль скоростного движения с автомобильным переходом через Неву, активизацию строительства метро [до трех новых станций в 2024 году], модернизацию Кронштадта, создание там нового туристического кластера.

"Очень важно, чтобы на фоне фундаментальных задач мы с вами сохранили в фокусе внимания повседневную работу: противодействие COVID-19, строительство и ремонт больниц, поликлиник, школ, детских садов, инженерных и спортивных объектов, переход на новую транспортную модель, переход на единую с Ленинградской областью систему обращения с отходами, реставрацию наших памятников, заботу о детях, старшем поколении", - отметил он.

Губернатор добавил, что рассчитывает на помощь и поддержку депутатов по всему спектру вопросов, волнующих горожан. "Петербуржцы ждут от двух ветвей власти - от нас с вами - конкретных дел и зримых результатов уже в ближайшем будущем", - сказал Беглов.

Выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Петербургский парламент избирается сроком на пять лет, в его состав входят 50 депутатов, из которых 25 - по партийным спискам и еще 25 - по одномандатным округам.