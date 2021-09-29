"Справедливая Россия - За правду" выдвинула Бабакова на пост вице-спикера Госдумы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президиум центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" единогласно поддержал выдвижение кандидатуры Александра Бабакова на должность вице-спикера Госдумы от справороссов. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе фракции.

"Предлагаю президиуму центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия - За правду" поддержать кандидатуру Александра Михайловича Бабакова на пост заместителя председателя Государственной думы VIII созыва от нашей фракции", - предложил Миронов, слова которого приводит пресс-служба. Предложение было принято единогласно.

Окончательно кандидатуру Бабакова должны одобрить на первом заседании фракции, которое пройдет сегодня.

Ранее Миронов заявлял, что справороссы планируют выдвинуть на пост вице-спикера Думы кандидатуру сопредседателя партии Геннадия Семигина. Как уточнили ТАСС в пресс-службе фракции, Семигину будет предложена должность главы одного из комитетов нижней палаты парламента.

Бабаков уже занимал этот пост в Госдуме пятого созыва (2007-2011 годов) от "Справедливой России". На последних выборах политик входил в общефедеральную часть списка кандидатов от "Справедливой России - За правду". Бабаков был депутатом Госдумы трех созывов в 2003-2016 годах. С 2016 года является сенатором от Тамбовской области.