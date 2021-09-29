Александра Бельского избрали спикером Заксобрания Петербурга седьмого созыва

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва избрали в среду на первом заседании бывшего вице-губернатора города единоросса Александра Бельского, передает корреспондент ТАСС.

Всего было выдвинуто три кандидатуры на пост спикера - Бельского, Александра Шишлова (фракция "Яблоко"), а также Вячеслава Бороденчика (фракция КПРФ).

По итогам тайного голосования, озвученным на заседании, кандидатуру Бельского поддержали 40 депутатов, Шишлова - трое, Бороденчика - шестеро.

"Основная задача нашего парламента - невзирая на то, какие кто из нас имеет политические взгляды, <…> вместе вырабатывать те законы, давать тот посыл, который будет идти на благо нашего города и наших жителей", - сказал Бельский, представляя свою кандидатуру перед голосованием.

Первое заседание петербургского парламента открыл старший по возрасту депутат Борис Зверев (КПРФ). Депутатов поздравил с избранием губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

О Бельском

Александр Бельский родился в Ленинграде в 1975 году. Высшее образование получил в 1997 году в Санкт Петербургском университете телекоммуникаций им. проф. И. А. Бонч-Бруевича по специальности "Экономика и управление на предприятиях". Трудовую деятельность начал на Ленинградском судостроительном заводе "Северная верфь", затем работал в различных бизнес-структурах.

С 2014 года был главой муниципального образования - председателем Муниципального совета города Сестрорецка. С января 2019 года по июль 2020 года возглавлял комитет территориального развития Санкт-Петербурга, с июля 2020 по сентябрь 2021 года был вице-губернатором города.

На выборах депутатов Заксобрания Петербурга седьмого созыва Бельский входил в общегородскую часть списка "Единой России".

Выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Петербургский парламент избирается сроком на пять лет, в его состав входят 50 депутатов, из которых 25 избирались по партийным спискам и еще 25 - по одномандатным округам. По результатам голосования в городской парламент прошли представители шести партий ("Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Новые люди", ЛДПР, "Яблоко"), а также один самовыдвиженец.