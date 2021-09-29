Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались от думских мандатов "Единой России"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу, возглавлявшие общефедеральную часть списка "Единой России", подали заявления в Центризбирком об отказе от мандатов депутатов Госдумы восьмого созыва. Об этом говорится в проекте постановления ЦИК, которое планируется принять на заседании в среду.

Согласно документу, от думских мандатов отказались еще два представителя "Единой России" из общефедеральной части списка партии - руководитель центра "Сириус" Елена Шмелева и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Президент РФ Владимир Путин объявил в понедельник, что лидеры предвыборного списка "Единой России" будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. Шойгу, до выборов выступивший с инициативой строительства в Сибири новых городов, - по развитию Восточно-Сибирского региона, Лавров - по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, Шмелева - по образованию и науке, Проценко - по здравоохранению.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова будет руководить комиссией по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также "напрямую координировать все это направление прямо в Государственной думе", сообщил Путин.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.