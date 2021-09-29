ЦИК обратится в ГУ МВД Москвы по поводу препятствования КПРФ при подаче исков в суды

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России направит обращение в ГУ МВД Москвы с просьбой разобраться в ситуации с препятствованием правоохранительными органами КПРФ при подаче исков в суд по поводу ДЭГ. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в среду.

"Вчера партия КПРФ готовила иски в суд по поводу дистанционного электронного голосования, этой работе препятствовали правоохранительные органы Москвы", - сказала Памфилова.

"Я полагаю, что наша позиция ЦИК резко расходится с мнением КПРФ по поводу ДЭГ, но это не значит, что кто-то должен препятствовать. Это их право подать в суд. Поэтому я думаю, что мы сегодня направим обращение в ГУ МВД Москвы, чтобы они объяснили эту ситуацию", - отметила она.

Избранный депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов 28 сентября сообщил журналистам, что сотрудники столичной полиции заблокировали приемную заместителя председателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова, где хранятся материалы для подачи исков с требованием отмены итогов голосования на некоторых избирательных участках Москвы. Комментарием полиции ТАСС пока не располагает.