Песков заявил, что Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи не будут обсуждать тему Крыма

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи не будут обсуждать Крым, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, эта тема обычно не обсуждается. В плане Крыма обсуждать с турецкой стороной нечего. Кроме того, что президент неоднократно приглашал господина Эрдогана в Крым, чтобы просто посмотреть, что там на самом деле", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли российская сторона поднять вопрос о признании Крыма.

Представитель Кремля уточнил, что открытым для прессы будет "первый обмен фразами двух президентов, их приветствие". Начало переговоров запланировано после 13:00 мск. Песков также уточнил, что никаких заявлений для прессы по итогам переговоров не запланировано.

Он заверил, что эпидемиологическая безопасность "должным образом обеспечивается", но не стал отвечать на вопрос, вакцинирован ли турецкий лидер. "Я не могу говорить о президенте Турецкой Республики. Это было бы некорректно с моей стороны", - заметил Песков.