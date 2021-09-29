Песков не ответил, доложила ли ФСБ Путину об аресте Сачкова

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, доложила ли Федеральная служба безопасности главе государства Владимиру Путину об аресте основателя и генерального директора Group-IB Ильи Сачкова. При этом представитель Кремля подчеркнул, что ФСБ ежедневно отчитывается президенту по профильным вопросам.

"Федеральная служба безопасности ежедневно докладывает главе государства по своим профильным вопросам", - отметил Песков в общении с журналистами в среду.

На вопрос, был ли Путин в курсе этого задержания, пресс-секретарь ответил: "Здесь я не могу сказать. Просто могу сказать, что ежедневно докладывается по профильным вопросам со стороны ФСБ".

Кремль в курсе информации об аресте Ильи Сачкова, но подробностями не располагает, указал представитель Кремля. "Действительно, мы в СМИ видели эту информацию, деталями не располагаем", - сказал Песков.

Журналисты в контексте ареста Сачкова также упомянули дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. "Все-таки никакой связи между упомянутыми вами делами нет, однозначно нет связи, - отметил представитель Кремля. - Это (арест Сачкова) не имеет никакого отношения к деловому, инвестиционному климату в нашей стране. Вы видите, что обвинения не связаны с экономикой, а связаны с госизменой".

Песков заявил журналистам, что отправка ходатайств об изменении меры пресечения основателю Group-IB Илье Сачкову, арестованому в Москве на два месяца по подозрению в государственной измене, не входит в функционал Кремля.

"Это не наша функция", - сказал он, отвечая на вопрос, не планирует ли Кремль отправить поручительство или ходатайство в следственные органы, чтобы изменить меру пресечения предпринимателю.

Пресс-секретарь президента отметил, что "Кремль просто не вправе что-то считать на этот счет, Кремль не устанавливает и не отменяет меры пресечения".

Кремль не испытывает опасений, что после ареста Сачкова другие компании из IT-сферы будут бояться сотрудничать с зарубежными и российскими государственными органами, сообщил пресс-секретарь главы государства.

"Нет, безусловно, нет", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Об аресте

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Лефортовского районного суда Москвы, основатель компании Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца по подозрению в госизмене. Ранее в СМИ появилась информация о том, что накануне в столичном офисе Group-IB прошли обыски. В пресс-службе компании сообщили, что сотрудники правоохранительных органов покинули офис вечером того же дня, но заявили, что не владеют информацией о причинах проведения следственных мероприятий.

По версии Forbes, Сачков входит в список самых ярких в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет. Он является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана, входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД РФ.