Кремль видит признаки цензуры в действиях YouTube по отношению к RT

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Действия YouTube по отношению к российскому телеканалу RT сопряжены с цензурой, в них есть признаки нарушения законов РФ. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, есть признаки того, что нарушены законы РФ. Нарушены весьма грубо, потому что, конечно, это сопряжено и с цензурой, и с препятствованием распространению информации СМИ и так далее", - сказал представитель Кремля, комментируя ситуацию с удалением двух немецкоязычных каналов RT без возможности восстановления.

Песков не исключил, что YouTube могут принудить к исполнению законов РФ, если контрольные органы найдут нарушения в действиях платформы. Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают вероятность блокировки YouTube после удаления двух немецких каналов RT без возможности восстановления.

"Если наши контрольные органы придут к выводу, что это действительно нарушение нашего законодательства, то, конечно же, нельзя и не следует исключать возможности принятия мер по принуждению этой платформы к выполнению наших законов", - сказал Песков.

Терпимость властей к таким нарушениям, которые совершил YouTube по отношению к RT, должна быть нулевой, заявил пресс-секретарь президента РФ.

"Здесь должна быть, безусловно, нулевая терпимость к подобным нарушениям закона", - сказал он, комментируя ситуацию с удалением двух немецкоязычных каналов RT без возможности восстановления.