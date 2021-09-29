Путин по телефону поздравит Берлускони с 85-летием

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду планирует по телефону поздравить с днем рождения бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент по телефону поздравляет Сильвио Берлускони с 85-летием, президент планировал это сделать, сегодня день рождения у Берлускони", - сказал Песков.

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане.

Ранее Путин говорил, что поддерживает дружеские отношения с Берлускони, которого считает "политиком мирового уровня".