Прилепин намерен передать депутатский мандат соратнику

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин не отказался от мандата депутата Госдумы восьмого созыва только для того, чтобы передать его персонально своему соратнику Дмитрию Кузнецову, который на выборах возглавлял нижегородский список справороссов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Прилепина.

Прилепин входил в общефедеральную часть списка справороссов на выборах в Госдуму. Согласно материалам ЦИК, он значится в списке избранных депутатов Госдумы от "Справедливой России - За правду", которые согласились принять мандат.

"Захар Прилепин возьмет депутатский мандат, чтобы, как и планировалось, в кратчайшие сроки передать его Дмитрию Кузнецову. Если бы он сразу отказался от мандата, то его бы получил кандидат, возглавляющий следующую по рейтингу региональную группу", - пояснил собеседник ТАСС.

Ранее в пресс-службе Прилепина сообщили, что он решил отказаться от мандата депутата Госдумы, чтобы передать его Кузнецову. Там уточняли, что Прилепин сохранит посты сопредседателя партии и главы ее палаты депутатов, но в ближайшие месяцы намерен сконцентрироваться на обучении в так называемой школе губернаторов.