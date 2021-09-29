Борис Пайкин из ЛДПР получит мандат Кирилла Правдина

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Избранный депутат Госдумы по спискам ЛДПР Кирилл Правдин передаст свой мандат Борису Пайкину, который ранее был предложен либерал-демократами на пост вице-спикера Госдумы. Это следует из приложения к постановлению Центризбиркома.

Согласно тексту, мандат Правдина считается вакантным, он избирался в составе региональной группы №28 (Республика Тыва, Хакасия, Кемеровская область, Томская область). Его мандат будет передан Пайкину, который возглавлял столичную региональную группу №42.

Ранее Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством политических партий, прошедшей по итогам выборов в нижнюю палату парламента, сообщил, что либерал-демократы предложат кандидатуру Пайкина на пост вице-спикера Думы.

В седьмом созыве Думы Пайкин занимал пост председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. На выборах в Госдуму восьмого созыва он возглавлял московскую региональную группу № 42, однако избраться в Госдуму не смог.