Краснодарский край в Госдуме восьмого созыва будут представлять 20 депутатов

КРАСНОДАР, 29 сентября. /ТАСС/. Выборы в единый день голосования прошли в Краснодарском крае штатно. В состав восьмого созыва Госдумы вошли 20 депутатов от региона, 16 из них - члены партии "Единая Россия", заявил в ходе сессии Законодательного собрания Краснодарского края в среду губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Выборы прошли штатно. Мы дали возможность всем жителям края выразить свое волеизъявление, всем, кто захотел. Депутатов с точки зрения региона исторически большое количество - 20 человек", - сказал глава региона.

Он отметил, что 16 из них являются членами партии "Единая Россия", четверо являются депутатами законодательного собрания региона. Кондратьев напомнил, что в седьмой созыв Госдумы входили 16 депутатов от Краснодарского края.

На Кубани 17-19 сентября работали более 2,8 тыс. избирательных участков. На территории Краснодарского края проходили выборы депутатов Государственной думы, выборы глав городских и сельских поселений, дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований и выборы членов совета федеральной территории Сириус первого созыва. На вакантные мандаты депутатов Госдумы в восьми округах претендовали 84 кандидата.