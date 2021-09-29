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Экс-глава Иркутской области Левченко принял мандат депутата Госдумы

Он войдет в депутатский корпус от КПРФ

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Бывший губернатор Иркутской области, первый секретарь Иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко и бывший сенатор Вячеслав Мархаев приняли мандаты и станут депутатами Госдумы восьмого созыва от КПРФ, следует из постановления ЦИК.

Центризбирком России на заседании в среду зарегистрировал 153 победителя выборов по партийным спискам депутатами Госдумы восьмого созыва. Левченко и Мархаев значатся в этом списке.

Левченко был избран губернатором Иркутской области в сентябре 2015 года, 12 декабря 2019 года подал в отставку.

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