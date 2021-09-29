Собянин, Лысенко и Воробьев отказались от мандатов в Госдуме

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Двое из 12 кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" по списку в Москве отказались от мандатов - мэр Москвы Сергей Собянин, а также главный врач городской клинической больницы (ГКБ) №52 Марьяна Лысенко. Об этом говорится в постановлении Центризбирома, принятом на заседании комиссии в среду.

Кроме того, от своих мандатов в Госдуме восьмого созыва отказались два кандидата по списку единороссов в Московской области - губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и главврач Балашихинского роддома Наталья Алимова.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Госдуму провели свои списки пять партий: традиционная парламентская четверка ("Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и ЛДПР) и дебютант федеральных выборов - партия "Новые люди", образованная лишь в прошлом году.

С учетом данных по 225 одномандатным округам в Госдуме будут работать представители восьми партий: "Единой России", КПРФ, "Справедливой России - Патриотов - За правду", ЛДПР, "Новых людей", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии роста. Всего "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов - самовыдвиженцы.