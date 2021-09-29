Бельский заявил, что его участие в выборах в Петербурге не является конфликтом интересов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Бельский, избранный депутатом заксобрания Петербурга седьмого созыва, а также, на заседании в среду, спикером городского парламента, считает, что в его участии в выборах депутатов не было конфликта интересов.

В среду на заседании Центризбиркома РФ глава комиссии Элла Памфилова сообщила, что ЦИК РФ направил в Генпрокуратуру жалобу на конфликт интересов бывшего вице-губернатора Петербурга Бельского при выборах в городское заксобрание. По словам Памфиловой, "этот человек фактически подменял собой горизбирком часто, фактически занимался своим избранием".

"Что касается конфликта интересов, там все регламентировано законом. Когда выдвигались, юристы, ЦИК партии "Единая Россия" все проверяли, поэтому здесь никаких проблем не вижу", - сказал Бельский на брифинге, отвечая на вопрос, считает ли он, что был конфликт интересов, когда он, будучи вице-губернатором Петербурга, участвовал в выборах депутатов Заксобрания Петербурга.

По его словам, он "как член правительства мог исполнять свои обязанности". "Правительство Санкт-Петербурга оказывает содействие выборам, я, действительно, был зампредседателя комиссии, которая оказывала содействие выборному процессу и всему, что касается безопасности на участках, организации работы на участках, технической организации с точки зрения того, чтобы везде было видеонаблюдение, были установлены компьютеры", - пояснил Бельский.

"Что касается вопросов ко мне Эллы Александровны [Памфиловой], Элла Александровна имеет право задавать вопросы. Для этого есть следственные органы, пускай разбираются", - добавил он.

На выборах депутатов Заксобрания Петербурга седьмого созыва Бельский входил в общегородскую часть списка "Единой России".