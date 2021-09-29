Путин отметил успешное сотрудничество России с Турцией по Сирии и Ливии

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил успешное сотрудничество России с Турцией по международным вопросам, в том числе по Сирии и Ливии.

"На международной арене мы сотрудничаем достаточно успешно. Имею в виду и Сирию, и наши контакты по согласованию позиций по Ливии", - сказал Путин.

Он также отметил активную и продуктивную работу центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. "Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, - считает российский лидер. - Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение".

"Продолжается по плану работа по атомной электростанции "Аккую", - добавил президент РФ.

Завершая приветственное слово, Путин отметил, что вопросов для обсуждения "очень много", и подчеркнул, что рад видеть Эрдогана в России. "По телефону всего не обсудишь, добро пожаловать", - резюмировал президент.