Путин: ведомства России и Турции научились находить выгодные обеим странам компромиссы

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что ведомства РФ и Турции научились находить компромиссы, выгодные обеим странам, хотя переговоры порой идут непросто.

"Переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом. Наши ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих стран", - сказал глава российского государства в среду на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По данным Путина, "продолжают расти инвестиции". "У нас накопленных турецких инвестиций - $1,5 млрд, а российских в экономику Турции - $6,5 млрд", - отметил президент РФ.

Он обратил внимание на то, что стороны осуществляют крупные проекты. "Идет все по плану", - оценил Путин.