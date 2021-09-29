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Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи
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Путин: ведомства России и Турции научились находить выгодные обеим странам компромиссы

Президент России отметил, что переговоры двух стран "идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом"

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что ведомства РФ и Турции научились находить компромиссы, выгодные обеим странам, хотя переговоры порой идут непросто.

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"Переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом. Наши ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих стран", - сказал глава российского государства в среду на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По данным Путина, "продолжают расти инвестиции". "У нас накопленных турецких инвестиций - $1,5 млрд, а российских в экономику Турции - $6,5 млрд", - отметил президент РФ.

Он обратил внимание на то, что стороны осуществляют крупные проекты. "Идет все по плану", - оценил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПереговоры Путина и Эрдогана в Сочи
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