Захарова: выходом из кризиса в БиГ стала бы отмена запрета отрицания геноцида в Сребренице

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Отмена поправок в уголовный кодекс Боснии и Герцеговины (БиГ), запрещающих отрицать геноцид в Сребренице в 1995 году, станет лучшим решением по выводу страны из внутриполитического кризиса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Financial Times, опубликованном в среду на сайте дипведомства.

Поправки были внесены два месяца назад теперь уже бывшим высоким представителем ООН по БиГ Валентином Инцко. Таким образом, констатировала Захарова, Инцко стремился зачистить политическое поле страны от неудобных политиков, а объектом его атаки стал "весь сербский народ". Российский дипломат назвала поправки грубым вмешательством во внутренние дела суверенного государства, отметив, что они наносят колоссальный ущерб процессу межэтнического примирения в БиГ.

"С полным пониманием относимся к волне народного негодования, которая поднялась в Боснии и Герцеговине, в частности в Республике Сербской, в результате волюнтаристских действий "внешнего управляющего". Ответственность за произошедшее и дальнейшее развитие ситуации полностью лежит на Инцко и его подстрекателях, - подчеркнула Захарова. - Надеемся, что внутриполитический кризис, вызвавший отказ всех сербов, включая оппозицию, от участия в работе общебоснийских органов, будет преодолен. Лучший выход из ситуации - отозвать неправомерное решение Инцко".

Дипломат указала на то, что международное сообщество выполнило свои задачи в стране, а менторский тон в отношении внутренних дел БиГ неприемлем.

Дейтонская модель

Модель построения Боснии и Герцеговины, заложенная в Дейтонских соглашениях и предусматривающая равный учет интересов трех народов, формирующих население страны, прошла проверку временем и доказала свою эффективность, констатировала Захарова. В БиГ удается эффективно поддерживать мир и безопасность, обеспечены условия для динамичного социально-экономического развития.

"Убеждены, что в настоящее время альтернативы дейтонской архитектуре Боснии и Герцеговины нет. Рассуждений насчет ее модернизации, адаптации под чьи-то стандарты слышно много, но серьезной критики они не выдерживают, - заявила дипломат. - Ни одна из продвигаемых концепций не может обеспечить того жизненно важного для боснийских условий внутреннего баланса интересов трех народов. Последствия новых экспериментов могут быть весьма плачевными".

Как отметила Захарова, в БиГ существуют трудности в продвижении межнационального примирения, однако это не означает, что надо отказываться от правил, предусмотренных Дейтонскими соглашениями, просто их надо выполнять так, как они записаны в документе. Ключ же к решению проблем, по ее словам, лежит в диалоге трех основных населяющих страну народов.

"Гармонизация отношений внутри Боснии и Герцеговины возможна лишь путем формирования привлекательной, комфортной для всех ее граждан платформы. Исходим из того, что все будущие решения окажутся устойчивыми только в том случае, если станут продуктом взаимоприемлемых договоренностей самих боснийских сторон. Будущее Боснии и Герцеговины находится в руках ее народов", - резюмировала Захарова.

Кризис в Боснии и Герцеговине

23 июля Инцко ввел в уголовный кодекс страны поправки, предусматривающие запрет "отрицания геноцида и прославления военных преступников" в Сребренице в 1995 году. В ответ руководство Республики Сербской (энтитета Боснии и Герцеговины) объявило, что в знак протеста не будет принимать участия в работе властных органов БиГ.

После этого сербский член Президиума БиГ Милорад Додик заявил, что трагедия в Сребренице не является геноцидом и он, скорее, готов сесть в тюрьму, чем признать обратное. Вслед за этим прокуратура страны потребовала от полиции вызвать на допрос Додика по обвинению в отрицании якобы имевшего место геноцида в Сребренице.