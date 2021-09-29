Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин переходит на работу в Госдуму

ВЛАДИМИР, 29 сентября. /ТАСС/. Глава Владимирской области Владимир Сипягин решил принять мандат депутата Госдумы и сложить полномочия губернатора. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Глава региона Владимир Сипягин принял решение принять мандат депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.

В обращении губернатора сказано, что на посту депутата Госдумы он будет заниматься организацией федеральной поддержки масштабным проектам региона.

Указ о сложении с себя полномочий губернатора Владимирской области он подпишет в ближайшее время.

"Для воплощения всех наших с вами масштабных инициатив необходимы федеральное содействие и поддержка. Приложу все силы, чтобы строительство Рпенского проезда во Владимире, обходов областного центра и Киржача, возведение второго моста через Клязьму и многофункционального спорткомплекса на 3 500 зрительских мест, сооружение инфекционного корпуса Областной детской клинической больницы, капитальный ремонт дорог в Коврове и многие другие проекты претворились в жизнь", - говорится в обращении.

Cипягин добавил, что окажет преемнику на губернаторском посту содействие в реализации всех инициатив по развитию Владимирской области.

Член ЛДПР Владимир Сипягин был избран губернатором Владимирской области по результатам второго тура выборов 23 сентября 2018 года. Он набрал более 57% голосов избирателей, опередив действующую главу региона Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией" (ее результат - 37,46%).