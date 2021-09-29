Орловский облсовет народных депутатов в третий раз возглавил Леонид Музалевский

ТАСС, 29 сентября. Депутаты Орловского областного совета народных депутатов на заседании в среду избрали председателем регионального парламента члена партии "Единая Россия" Леонида Музалевского, занимающего этот пост с 2011 года. Об этом сообщили в пресс-службе облсовета.

"Депутаты регионального парламента созыва 2021-2026 годов определились с кандидатурой председателя Орловского областного Совета народных депутатов. Им избран Леонид Музалевский", - говорится в сообщении.

Музалевский стал единственным кандидатом, выдвинутым на пост председателя Орловского областного совета и был поддержан большинством голосов. Он возглавляет региональный парламент с 2011 года, является членом партии "Единая Россия".

"Состав регионального парламента обновлен более чем на 60%. Впервые в Орловский областной совет вошли представители шести политических партий. А это значит, что при принятии решений будет учтено мнение самых различных слоев общества", - цитирует пресс-служба Музалевского.

С 17 по 19 сентября в Орловской области проходили выборы депутатов Госдумы и областного совета народных депутатов. По итогам выборов, 27 мандатов в облсовете получили кандидаты от "Единой России", 11 мандатов у КПРФ, шесть мандатов - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", три мандата у ЛДПР, по одному мандату у региональных отделений Партии пенсионеров, "Новые люди".