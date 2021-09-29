Губернатор Калининградской области отказался от мандата депутата Госдумы

ТАСС, 29 сентября. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отказался от мандата депутата Госдумы. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе правительства Калининградской области.

"Да, губернатор отказался от мандата депутата Государственной думы", - сообщили в пресс-службе, добавив, что Алиханов также отказался от мандата депутата в Калининградскую областную думу. Алиханов на прошедших выборах в Госдуму возглавил региональную группу политической партии "Единая Россия", кроме того, он возглавил список партии и на выборах в облдуму.

На прошедших выборах в Госдуму восьмого созыва партия "Единая Россия" в Калининградской области одержала победу с результатом 41,12% голосов избирателей, на выборах в областную думу "Единая Россия" также одержала победу с результатом 38,95% голосов.

В регионе в течение трех дней, с 17 по 19 сентября, проходило голосование на выборах двух депутатов Госдумы, 40 депутатов областной думы и 125 депутатов окружных советов восьми муниципальных образований, включая Калининград. По данным на 1 июля текущего года, в области зарегистрированы 822 тыс. 129 избирателей. Около 1,5 тыс. моряков и рыбаков проголосовали досрочно на судах, находящихся в дни голосования в море.

Все участки на территории области были оборудованы системами видеонаблюдения, запись велась непрерывно во все дни голосования. В областной Общественной палате работал общественный центр наблюдения за ходом выборов. На участках работали более 1,5 тыс. наблюдателей от кандидатов в депутаты, Общественной палаты региона и политических партий. В Общественной палате региона ТАСС сообщили, что серьезных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было.