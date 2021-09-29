ЦИК зарегистрировал 153 депутата Госдумы и распределил мандаты тех, кто от них отказался

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Центризбирком на заседании в среду зарегистрировал 153 победителя выборов по партийным спискам депутатами Госдумы восьмого созыва, а также распределил мандаты тех, кто прошел в Думу по спискам, но принял решение не идти в парламент.

Согласно постановлению ЦИК, всего зарегистрировано 60 депутатов от "Единой России", 45 - от КПРФ, 19 - от "Справедливой России - За правду", 18 - от ЛДПР и 11 - от "Новых людей".

Кроме того, прошло распределение мандатов тех, кто решил не идти в Думу. В случае отказа победившего кандидата, согласно законодательству, вакантный мандат передается следующему за ним по списку не прошедшему в палату кандидату в соответствующей региональной группе. В случае отказа выигравшего кандидата из общефедеральной части списка партия имеет право предложить зарегистрированного кандидата из другой региональной группы кандидатов.

У "Единой России" от мандатов отказались 66 человек, в том числе четверо представителей партии из общефедеральной части списка: глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, руководитель центра "Сириус" Елена Шмелева и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

От мандатов также отказались все главы субъектов РФ, которые возглавляли региональные группы в партийном списке, включая мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Мандат не приняли полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и ряд других представителей партии.

Также отказались от думских мандатов три представителя КПРФ: мэр Новосибирска Анатолий Локоть, губернатор Орловской области Андрей Клычков и заместитель председателя Мособлдумы Константин Черемисов.

Избранный депутат Госдумы по спискам ЛДПР Кирилл Правдин отказался от своего мандата в пользу Бориса Пайкина, который ранее был предложен либерал-демократами на пост вице-спикера Госдумы. Кроме того, от мандатов отказались избранные депутаты от "Новых людей" Сергей Кузнецов и Денис Шитов.

Сипягин переходит в Думу

До начала заседания ЦИК сохранялась интрига: возьмет ли мандат депутата Госдумы губернатор Владимирской области Владимир Сипягин или продолжит работать главой региона. Он избрался в новый созыв Думы по списку ЛДПР и не написал заявление об отказе от места в нижней палате парламента.

Спустя несколько часов после заседания ЦИК в пресс-службе администрации области ТАСС сообщили о том, что Сипягин действительно принял решение перейти на работу в Госдуму.

Прилепин отдаст мандат

Имя сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" Захара Прилепина было в числе тех, кто не отказался от мандата депутата Госдумы восьмого созыва. Однако, как пояснили ТАСС в пресс-службе Прилепина, он возьмет мандат, чтобы "в кратчайшие сроки" передать его Дмитрию Кузнецову, который на выборах возглавлял нижегородский список справороссов.

Старт работы созыва

Как ожидается, первое пленарное заседание Госдумы восьмого созыва пройдет 12 октября. На данный момент его подготовку ведет временная депутатская рабочая группа, образованная по распоряжению спикера Думы седьмого созыва Вячеслава Володина.

На первом заседании будут избраны председатель палаты, его заместители, утвержден перечень и составы комитетов и комиссий.

Выборы в Госдуму

Выборы в Госдуму проходили 17-19 сентября по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. Одномандатников регистрируют депутатами окружные избиркомы.

Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.