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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Франции урегулирование в Сахаро-Сахельском регионе

Встреча состоялась по инициативе французской стороны

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил в среду с послом Франции в Москве Пьером Леви борьбу с терроризмом, наркотрафиком и нелегальной миграцией в Сахаро-Сахельском регионе, а также вопросы оказания содействия отдельным странам Африки в укреплении государственности.

"В ходе беседы основное внимание было сфокусировано на вопросах борьбы с терроризмом, наркотрафиком и нелегальной миграцией в Сахаро-Сахельском регионе. Затрагивалась также проблематика оказания помощи отдельным странам Африки в деле укрепления их государственных институтов", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в дипведомстве, стороны условились продолжать "контакты по африканскому досье в развитие второго заседания Российско-французской рабочей группы по Африке", которое прошло 8 сентября в Москве.

Встреча состоялась по инициативе французской стороны.

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